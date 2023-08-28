Стартовал конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе

Стартовал конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе
Имущественная поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области.
Требования к участникам:
- ИП, ООО со сроком регистрации не старше 3-х лет,
- физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не более 3-х лет.
Что дает статус резидента бизнес-инкубатора:
- новые возможности для развития своего бизнеса;
- при необходимости будет предоставлен официальный̆ юридический̆ адрес;
- бесплатное участие в обучающих семинарах, тренингах, выставках;
- бесплатное пользование конференц-залом и переговорными комнатами.
Предоставляемые в аренду офисные помещения оборудованы мебелью, телефонной̆ связью и интернетом.
Информация о свободных площадях размещена на сайте.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, приём заявок на конкурс с 24 августа 2023 по 25 сентября 2023 (до 12.00).⠀
Внимание есть ограничения по видам деятельности.
По вопросам предоставления конкурсной̆ документации и получения дополнительной̆ информации обращайтесь по электронной почте: event@mribi.ru и по телефонам: 8 (8152) 43-59-30, 8 (8152) 43-29-49, а также лично по адресам: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, (2-й этаж); г. Апатиты, ул. Ленина, 27, (3-й этаж, каб. № 303).
Также можно оставить заявку: https://vk.com/pred51?w=app5619682_-115679925
Фото: https://vk.com/pred51?z=photo-115679925_457242076%2Falbum-115679925_00%2Frev