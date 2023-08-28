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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 17:30

Стартовал конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе

Имущественная поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области.

Требования к участникам:

- ИП, ООО со сроком регистрации не старше 3-х лет,

- физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не более 3-х лет.

Что дает статус резидента бизнес-инкубатора:

- новые возможности для развития своего бизнеса;

- при необходимости будет предоставлен официальный̆ юридический̆ адрес;

- бесплатное участие в обучающих семинарах, тренингах, выставках;

- бесплатное пользование конференц-залом и переговорными комнатами.

Предоставляемые в аренду офисные помещения оборудованы мебелью, телефонной̆ связью и интернетом.

Информация о свободных площадях размещена на сайте.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, приём заявок на конкурс с 24 августа 2023 по 25 сентября 2023 (до 12.00).⠀

Внимание есть ограничения по видам деятельности.

По вопросам предоставления конкурсной̆ документации и получения дополнительной̆ информации обращайтесь по электронной почте: event@mribi.ru и по телефонам: 8 (8152) 43-59-30, 8 (8152) 43-29-49, а также лично по адресам: г. Мурманск, ул. Подстаницкого,  1, (2-й этаж);  г. Апатиты, ул. Ленина, 27, (3-й этаж, каб. № 303).

Также можно оставить заявку: https://vk.com/pred51?w=app5619682_-115679925

Фото: https://vk.com/pred51?z=photo-115679925_457242076%2Falbum-115679925_00%2Frev

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