Стартовал конкурс на разработку архитектурной концепции площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского в Мурманске

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области объявило о старте всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурной концепции благоустройства площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского в городе Мурманске.

К участию приглашают архитекторов, ландшафтных архитекторов, специалистов в области территориального планирования и градостроительного проектирования.

В жюри – главный архитектор проектов Архитектурного бюро ASADOV, член экспертного совета по формированию комфортной городской среды при Минстрое России Никита Асадов; архитектор, директор российского офиса архитектурного бюро MLA+ Яна Голубева; архитектор, сооснователь студии средового проектирования design: :unit Данияр Юсупов; а также региональные эксперты.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, конкурс пройдёт в два этапа: отбор по портфолио и разработка конкурсных предложений. По итогам первого этапа будут отобраны пять финалистов, которые займутся разработкой концепций.

Заявки на участие в первом этапе принимают до 5 мая 2021 года. Подробности на официальном сайте конкурса.