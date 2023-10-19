Стартовал конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского»

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области сообщает, что Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского принимает заявки на участие в XXI конкурсе «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского.

Премия присуждается лучшим реализованным проектам в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В.И. Вернадского.

Номинации конкурса: «Наука в интересах устойчивого развития»; «Устойчивая энергия»; «Устойчивое производство и потребление»; «Устойчивые города»; «Сохранение экосистем и биоразнообразия» «Просвещение как путь к устойчивому развитию»; «Стартап: вузы как центры создания инноваций для промышленности»; «Вклад СМИ в устойчивое развитие»; «Детско-юношеская экологическая премия» (для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет).

Заявки на участие организаторы ждут до 25 ноября 2023 года. Подробная информация и условия участия представлены на официальном сайте конкурса.

Фото: https://vernadsky.ru/de/proekty/nep#images-6