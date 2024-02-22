Стартовал конкурсный отбор на предоставление грантов для НКО на реализацию проектов в сфере реализации государственной национальной политики

Министерство внутренней политики Мурманской области проводит конкурсный отбор на предоставление грантов для общественных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ, зарегистрированных на территории Мурманской области, участвующих в реализации государственной национальной политики и реализующих мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, противодействие идеологии экстремизма и терроризма на территории Мурманской области.

Мурманская область – один из немногих регионов, предоставляющих гранты религиозным организациям на проекты, направленные на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Конкурс проводится при софинансировании Фонда президентских грантов. Срок проведения сбора заявок с 15 февраля по 18 марта 2024 года.

Приём заявок осуществляется на сайте: https://мурманск.гранты.рф/.

Информацию и разъяснения о проведении конкурса можно получить в Управлении по реализации национальной политики и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства по телефону (8152) 486-323, доб.1602, адрес электронной почты: nikolaeva@gov-murman.ru, контактное лицо – Николаева Римма Алексеевна.

Подробная информация доступна на сайте регионального Министерства внутренней политики.

Фото: https://gov-murman.ru