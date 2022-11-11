Стартовал муниципальный этап крупнейшего ежегодного интеллектуального соревнования учащихся общеобразовательных учреждений - Всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный. В текущем этапе участвуют более 3 тысяч учащихся 7-11 классов, все они победители и призёры школьного этапа.

В Мурманске олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету. Самые популярные по количеству участников направления - русский и английский языки, математика, биология и обществознание.

Сегодня 423 школьника проверяют свои знания английского языка, олимпиада по этому предмету состоит из двух туров – теоретического и практического и идёт два дня. Ребята выполняют задания по четырём видам речевой деятельности: аудирование, чтение, язык: лексика, грамматика, письмо и устная речь.

Муниципальный этап олимпиады закончится 6 декабря этого года. Ученики, получившие наибольшее количество баллов, пройдут в региональный этап.

Как отмечает администрация города Мурманска, мурманские школьники ежегодно демонстрируют отличные знания на региональном и даже всероссийском уровне. Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.

Фото? https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23664&page=1