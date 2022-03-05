В Мурманской области стартовал набор добровольцев по поддержке голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году в муниципалитетах региона.

Чтобы стать частью команды добровольцев, нужно оставить заявку на сайте dobro.ru. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех общественных территориях, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Само голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. В нем сможет принять участие каждый житель Кольского Заполярья старше 14 лет.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Мурманской области за формирование и координацию волонтерских штабов отвечает ГОБУМП «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений». Регистрация волонтёров по поддержке рейтингового голосования завершится 30 марта. После этого активисты пройдут специальное обучение.

За консультацией по данной теме можно обратиться к главному специалисту отдела по развитию добровольческого движения Учреждения Максиму Брилину, контактный телефон 8-921-157-75-65.

Список муниципалитетов Мурманской области, в которых будут выбирать общественные территории, опубликован по ссылке.