Стартовал набор в 10-е классы Губернаторского лицея, который начнёт работу 1 сентября в Мурманске

Основная цель создания лицея – ранняя профориентация и мотивация школьников к изучению востребованных для экономики региона профессий.

Образовательные программы будут выстроены по трём ключевым направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

В первый день было принято более тридцати заявлений от потенциальных десятиклассников.

Северянам, претендующим на поступление в лицей, необходимо предоставить аттестат об основном общем образовании, справку о результатах государственной итоговой аттестации по предметам, изучение которых предполагается на профильном уровне, и портфолио, а также пройти тестирование и собеседование с педагогом-психологом.

Напомним, что с 28 мая идёт приём документов на отбор в 5, 6, 7 и 8 классы лицея, на сегодняшний день подано более 300 заявлений. Приём документов осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Советская, 9а.

Подробная информация размещена на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Губернаторский лицей – один из значимых объектов плана «На Севере – жить!», который возведён в рамках национального проекта «Образование» (НП «Молодёжь и дети»).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548633/#&gid=1&pid=1