Стартовал набор волонтёров VI Арктического фестиваля «Териберка»

Комитет по туризму Мурманской области приглашает северян присоединиться к команде организаторов главного туристического события года – VI Арктического фестиваля «Териберка», который пройдёт с 17 по 18 июля на берегу Баренцева моря.

Стать волонтёром и применить свои навыки в подготовке и проведении самого масштабного фестиваля Мурманской области может любой желающий гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста. Волонтеры фестиваля также примут участие в субботниках, которые запланированы на 3 и 19 июля.

Среди выдвигаемых требований к заявителям – наличие свободного времени в основные дни подготовки мероприятия – с 15 по 16 июля, а также в дни проведения и закрытия Арктического фестиваля – с 17 по 19 июля.

Чтобы стать волонтёром, необходимо до 21 июня заполнить форму заявки по ссылке https://forms.yandex.ru/u/60bd11993d02a2aca0ef93db/, дождаться результатов отборочного этапа. По всем вопросам можно обратиться к специалисту регионального комитета по туризму Анне Жолудевой по электронной почте: zholudeva@gov-murman.ru.