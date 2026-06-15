Стартовал навигационный завоз угля в отдалённые северные гарнизоны Северного флота

С наступлением летней навигации военные коммунальщики ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России приступили к активной фазе подготовки к отопительному периоду 2026–2027 гг. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного теплоснабжения военных гарнизонов, расположенных в труднодоступных северных районах.

Подготовка объектов к зиме является задачей первостепенной важности. Для гарнизонов, удалённых на сотни километров от крупных транспортных узлов, уголь, доставляемый в короткий период северной навигации, остается основным и зачастую единственным источником топлива для котельных.

Логистическая схема поставок угля предусматривает комбинированное использование железнодорожного, речного и морского транспорта, включая акваторию Северного морского пути. Такой подход обусловлен географическими особенностями дислокации удалённых гарнизонов.

Ключевым транспортным узлом в логистической цепочке является Архангельский речной порт. В рамках навигационной кампании 2026 года отсюда планируется доставить более 3000 тонн угля в отдаленные районы Мурманской и Архангельской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Этот объём угля предназначен для распределения между 16 теплогенерирующими объектами, обслуживающими казарменно-жилищный фонд удаленных военных городков. Первая партия угля в количестве 500 тонн уже доставлена железнодорожным транспортом в Архангельский речной порт.

До момента погрузки топлива на речные и морские суда специалисты военного коммунального ведомства осуществят строгий контроль качества поступившего топлива. Для этого будут отобраны пробы и проведены лабораторные анализы силами специализированной организации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, специалисты военного коммунального ведомства подтверждают, что подготовительные работы к осенне-зимнему периоду 2026–2027 гг. ведутся в полном соответствии с утвержденным планом.

Фото: https://mil.ru/news/0bf7d131-b237-4968-aa27-da84f87c1e53