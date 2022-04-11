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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.22 14:30

Стартовал новый отбор ИТ-компаний в рамках программы компенсации половины стоимости реализации отечественного ПО

Стартовал новый отбор ИТ-компаний в рамках программы Минцифры России, которая позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счёт компенсации из федерального бюджета 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения. В настоящий момент доступно более 130 программных продуктов от 29 российских производителей.

Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчётности. Компания любой сферы экономической деятельности совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование – нахождение в реестре МСП.

«Программа показала высокую востребованность как среди правообладателей программного обеспечения, так и среди представителей малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день последними приобретено уже около 300 тыс. лицензий. В этом году воспользоваться этой мерой сможет большее количество компаний – объём финансирования из федерального бюджета увеличен вдвое и составляет около 2 млрд рублей», – рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В новом отборе принято решение сконцентрироваться на программном обеспечении, которое напрямую влияет на эффективность бизнеса. Мы ждём заявок от правообладателей ERP, CRM, специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям, например, производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам, – решений, которые повышают производительность, улучшают качество, снижают издержки», – отметил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий

Правообладатели могут подать заявку на портале «Госуслуги».

 

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