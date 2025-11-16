Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды

Стартовал приём заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс впервые проходит в новом формате – «Лидеры России. Команда», его участниками станут управленческие команды.

Участниками нового конкурса «Лидеры России. Команда» впервые станут не просто руководители, а управленческие команды. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.

«За 8 лет существования конкурса «Лидеры России» была создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой в мире не существует. За пять сезонов на участие в конкурсе «Лидеры России» было подано более 1 млн заявок от управленцев из 89 регионов и 150 стран мира. Высокие назначения получили более 650 человек. В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьёзных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. А если управленец не может собрать людей вокруг себя, возникают вопросы к его лидерским способностям. Всё-таки командность, коллективная работа – это то, что свойственно российским традиционным ценностям. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами из пяти человек, которые связаны друг с другом совместной деятельностью», – отметил Сергей Кириенко.

Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств. Подать заявку можно до 29 декабря 2025 года на сайте лидерыроссии.рф.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556983/#&gid=1&pid=1