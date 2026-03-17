Стартовал новый сезон лектория Роспотребнадзора «Санпросвет»

Первый этап пройдёт с 16 по 27 марта 2026 года на базе детских садов и школ – эксперты расскажут детям о важности гигиены рук для поддержания и укрепления здоровья. Специально для этого этапа была создана тематическая раскраска.

Напомним, лекторий «Санпросвет» начался в 2025 году, вызвал позитивный отклик и большой интерес аудитории. В 2026 году проект будет проходить в гибридном формате (как очно, так и онлайн) и включать пять образовательных модулей для слушателей разных возрастов.

Лекции будут читать как эксперты Роспотребнадзора, так и специалисты региональных партнёров, включая добровольческие и общественные организации, такие как «Волонтёры-медики», «Движение Первых» и другие.

Лекторий создан в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

В 2025 году было проведено более 10 тысяч лекториев, посвященных санитарно-гигиеническим правилам, вакцинации, профилактике гриппа, ОРВИ, ВИЧ-инфекции и другим важным темам.

Верифицированную информацию в доступной форме получили более 626 тысяч человек. В расчёте на 100 тысяч населения показатель охвата составил 423,35 человека. Слушатели смогли не только получить самую актуальную информацию напрямую от экспертов, но также задать все интересующие вопросы.

