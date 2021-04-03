Стартовал областной конкурс «Незримые маршруты по Кольскому краю»

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает специалистов муниципальных библиотек Заполярья принять участие в областном конкурсе «Незримые маршруты по Кольскому краю».

Цель конкурса – помочь незрячим и слабовидящим людям получить представление о Мурманской области, о разнообразии и уникальности Севера.

Участникам конкурса предлагается подготовить творческую работу в форме рассказа или обзорной культурно-познавательной экскурсии по своему городу, посёлку, селу, его истории и современности, людях, уникальных памятниках природы и другую интересную информацию.

По материалам конкурсных работ будет издан звуковой путеводитель, позволяющий отправиться в путешествие по городам и поселкам Кольского края, а также разработан туристический маршрут, доступный людям с нарушениями зрения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы конкурса надеются, что творческие работы коллег станут важным вкладом в формирование краеведческого информационного ресурса, в развитие адаптированного туризма Мурманской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подробная информация о конкурсе на сайте библиотеки.

Работы принимают до 1 октября 2021 года.