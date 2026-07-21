Мурманский областной театр кукол отмечен наградой на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»В Мурманской области впервые создают каталог арктических предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.26 16:00

Стартовал общенациональный фотопроект «Улыбка России. Улыбка единства»

9 июля 2026 года в Национальном центре «Россия» дан старт масштабному общенациональному фотопроекту «Улыбка России. Улыбка единства». Инициатива, приуроченная к Году единства народов России, реализуется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Торжественное открытие проекта состоялось в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Ключевая миссия проекта — через живые лица, семейные истории и искренние эмоции показать главную ценность многонационального народа нашей страны: любовь к Родине.

Фотопроект «Улыбка России. Улыбка единства» нацелен на создание живого визуального архива страны, который отражает многообразие народов России, преемственность поколений, культурные традиции и общероссийскую гражданскую идентичность. Каждый участник может загрузить свой портрет или семейный снимок на сайт улыбкароссии.рф, отметить на интерактивной карте города, связанные с историей семьи, и сформировать персональную «Карту улыбок».

Проект объединяет современные технологии, научные данные и реальные человеческие судьбы, давая возможность каждому жителю страны стать частью общего культурного наследия.

Отдельным направлением проекта выступает конкурс «Стань лицом информационной кампании ко Дню народного единства». По итогам отбора участники будут приглашены в Москву для участия в итоговой профессиональной фотосессии. Лучшие образы станут лицами федеральной информационной кампании: их портреты планируется использовать в виртуальной выставке, социальных сетях, презентационных материалах и билбордах, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571408/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Почти 77 млн рублей привлёк бизнес Мурманской области с начала года по льготной программе кредитования инвестпроектов-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и иене, слабо дешевеет к фунту-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять