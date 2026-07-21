Стартовал общенациональный фотопроект «Улыбка России. Улыбка единства»

9 июля 2026 года в Национальном центре «Россия» дан старт масштабному общенациональному фотопроекту «Улыбка России. Улыбка единства». Инициатива, приуроченная к Году единства народов России, реализуется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Торжественное открытие проекта состоялось в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Ключевая миссия проекта — через живые лица, семейные истории и искренние эмоции показать главную ценность многонационального народа нашей страны: любовь к Родине.

Фотопроект «Улыбка России. Улыбка единства» нацелен на создание живого визуального архива страны, который отражает многообразие народов России, преемственность поколений, культурные традиции и общероссийскую гражданскую идентичность. Каждый участник может загрузить свой портрет или семейный снимок на сайт улыбкароссии.рф, отметить на интерактивной карте города, связанные с историей семьи, и сформировать персональную «Карту улыбок».

Проект объединяет современные технологии, научные данные и реальные человеческие судьбы, давая возможность каждому жителю страны стать частью общего культурного наследия.

Отдельным направлением проекта выступает конкурс «Стань лицом информационной кампании ко Дню народного единства». По итогам отбора участники будут приглашены в Москву для участия в итоговой профессиональной фотосессии. Лучшие образы станут лицами федеральной информационной кампании: их портреты планируется использовать в виртуальной выставке, социальных сетях, презентационных материалах и билбордах, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571408/#&gid=1&pid=1