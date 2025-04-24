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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.25 16:00

Стартовал окружной этап Всероссийского конкурса «Экспортёр года»

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с Российским экспортным центром приглашают экспортно ориентированные компании региона принять участие во Всероссийской премии «Экспортёр года - 2025». 

Заявить о себе могут крупные компании, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели.

В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются по 31 мая включительно.

Основные номинации (МСП и крупный бизнес):
- «Экспортёр года в сфере промышленности»;
- «Экспортёр года в сфере машиностроения»;
- «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса»;
- «Экспортёр года в сфере готового продовольствия»; 
- «Экспортёр года в сфере услуг»;
- «Трейдер года».

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях:
- «Прорыв года»; 
- «Новая география»; 
- «Лучшая женщина-экспортер»; 
- «Лучший молодой предприниматель-экспортер»; 
- «Ответственный экспортер ESG»; 
- «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Определение победителей и призёров конкурса «Экспортёр года» проходит в два этапа: первый – на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортёры страны.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена по ссылке.

По вопросам можно обращаться в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону +7 (8152) 48-63-95, в контакт-центр АО «Российский экспортный центр» по телефону 8-800-550-0188 или в Центр поддержки экспорта Мурманской области по телефону +7 (8152) 56-79-97.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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