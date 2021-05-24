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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.21 14:45

Стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов

Девятиклассники Мурманской области приступили к итоговой аттестации. Первым стал государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку.

«Это самый массовый экзамен. Он является обязательным для получения аттестата об освоении основного общего образования. Для проведения экзамена готов к работе 51 пункт приема экзамена во всех муниципалитетах области. При проведении ОГЭ будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх частей, включающих в себя 9 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут.

Как сообщает региональное  Министерство образования и науки, при работе над всеми заданиями разрешено пользоваться орфографическим словарём.  На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 235 минут.

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале.

«Результаты экзамена по русскому языку будут размещены на сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области gia.edunord.ru не позднее 3 июня», – сообщил Дмитрий Федотов, руководитель Регионального центра обработки информации.

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