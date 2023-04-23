Стартовал отбор кандидатов для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области объявляет о начале сбора документов для проведения отбора кандидатов для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Приём документов осуществляется по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 75, 1-й этаж (3-й подъезд), с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

Дата окончания подачи документов: 7 июня 2023 года.

Контактные лица: главный специалист отдела поддержки предпринимательства Гретта Дмитриевна Жильцова, тел. 486-853; главный специалист отдела поддержки предпринимательства Оксана Александровна Вишневская, тел. 486-907; начальник управления государственной поддержки предпринимательства Марта Андреевна Говор, тел. 486-434.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, порядок проведения отбора, требования к кандидатам и формы документов размещены на сайте министерства: главная / Направления деятельности / Развитие малого и среднего предпринимательства / Правовые акты по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.