Стартовал отбор команд для участия в молодёжном соревновании разработчиков «На севере — кодить!»

Правительство Мурманской области, при поддержке Минстроя России, Минцифры России, Национальной технологической олимпиады и Национальной платёжной системы карт (МИР) предлагает разработчикам, дизайнерам и аналитикам на одну неделю объединиться ради решения интересных задач в рамках хакатона «На севере — кодить!» и стать причастными к развитию новых актуальных ИТ-решений.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, от других соревнований разработчиков «На севере — кодить!» отличается своим смежным форматом: молодые специалисты со всех регионов России смогут принять участие в хакатоне онлайн, а представители Мурманской области соберутся на площадке Центра управления регионом.

Для всех участников организаторы подготовили три задачи на выбор — это разработка сервиса для идентификации держателя Единой карты жителя Мурманской области, создание автоматизированной системы, форматирующей предоставляемый текст и разработка решения, реализующего концепцию городского маркетплейса нового поколения.

Ключевое условие — над решением выбранной задачи необходимо работать в команде от 3 до 5 человек.

«Соревнования позволят студентам и молодым специалистам из разных российских регионов совершенствовать свои навыки в решении задач и умении работать в команде. Это очень важный фактор, поскольку ни один успешный проект невозможно реализовать в одиночку. Мы надеемся, что регулярное проведение подобных соревнований поможет вырастить в Мурманской области талантливое поколение разработчиков и способствует развитию ИТ-отрасли в целом», — подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области — министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова.

Финалисты хакатона презентуют свои проекты экспертному сообществу — представителям федеральных и региональных органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций. На оценку будут влиять качество проработки идеи, её презентация и технический уровень решения.

Команды-победители получат денежные призы. Они разделят между собой общий призовой фонд, который составляет 700 тысяч рублей.

Подать заявку на участие можно командой от 3 до 5 человек до 11 сентября на официальном сайте соревнований насеверекодить.рф. Заявки принимаются от всех желающих совершеннолетних граждан России.

Организатором хакатона выступает правительство Мурманской области, партнёры хакатона — АНО «Центр компетенций «Умный город» и платежная система «Мир».

Напомним, подобная практика проведения хакатона успешно зарекомендовала себя во время Всероссийского молодёжного форума «Умный город: Наше будущее – Новые лица», который состоялся в Заполярье летом 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru