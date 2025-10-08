Стартовал отбор получателей грантов на реализацию проектов по доработке и внедрению российских ИТ-решений

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) объявил о начале отбора получателей грантов на реализацию проектов по доработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Участниками отбора могут стать российские юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с ИТ-решением не ниже УГТ5, подтвержденными потенциалом тиражирования и экспортным потенциалом.

Сумма гранта составляет от 100 млн рублей до 2 млрд рублей. Заявку можно подать до 26 октября 2025 года.

Подробная информация размещена на сайте РФРИТ.

В целях оказания консультационной поддержки потенциальным участникам отбора Фондом разработана инструкция по оформлению заявки для участия в отборе и предусмотрено проведение вебинара. Регистрация на вебинар осуществляется на официальном сайте отбора.

