Стартовал открытый всероссийский онлайн-фестиваль #СпасибоЗаПобеду. К участию приглашаются чтецы стихов и прозы, исполнители авторской песни и кавер-версий известных песен о Великой Отечественной войне и Победе. Возраст участников – от 4 лет.

Для участия в фестивале с 14 апреля по 1 мая необходимо записать видео с исполнением песни или стихотворения о Великой Отечественной войне и Победе, загрузить его на сайт конкурса и заполнить заявку участника.

Финалисты станут участниками гала-концерта, трансляция которого будет организована 8 мая на телеканале «Победа» и на сайте pobeda.tv.