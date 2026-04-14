Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»: проверяем знания о гигиене полости рта и чистых руках

С 13 по 24 апреля Роспотребнадзор запускает первый тематический трек Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» — «Здоровая улыбка и чистые руки». Модератором проекта выступает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

Проект реализуется в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет». Цель акции — сделать научно-обоснованные знания о здоровье доступными и полезными для каждого жителя страны, от школьников до людей старшего поколения.

О чём узнают участники?

Первый этап посвящён двум важнейшим компонентам личной гигиены, которые являются основой профилактики множества заболеваний:

Гигиена полости рта. Многие считают, что умеют чистить зубы, но статистика кариеса говорит об обратном. Участники узнают: почему важно чистить зубы регулярно; что полезно и вредно для эмали; как связаны здоровье зубов и общее состояние организма.

Чистота рук. Это первый и самый эффективный барьер на пути инфекционных заболеваний. В рамках диктанта будут разобраны вопросы: когда необходимо мыть руки; главные ошибки при мытье рук (достаточно ли 5 секунд?).

«Диктант здоровья» пройдёт в удобном онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов, а также получить электронный сертификат участника.

Доступен очный формат проведения акции в коллективах. Необходимые материалы для очных стартов размещены на портале диктант-санпросвет.рф.

Для кого?

Материалы адаптированы для разных возрастных групп: школьникам, чтобы сформировать здоровые привычки с детства; студентам, чтобы понять важность гигиены в самом активном возрасте; взрослым и родителям, чтобы освежить знания и передать детям правильные ориентиры и педагогам — как готовый просветительский материал для уроков и классных часов.

Акция поддержана проектом «Сибирская школа – территория здоровья» межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» при участии Национального союза «Здоровье наших детей».

В 2025 году «Диктант здоровья», приуроченный ко Дню основания санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, при организационно-методической поддержке ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, прошёл в 88 регионах России и собрал более 248 тысяч участников.

В 2026 году проект реализуется в несколько модулей. Этап «Здоровая улыбка и чистые руки» станет первым в череде просветительских мероприятий, за которым последуют треки, посвящённые физической активности, здоровому питанию и цифровой гигиене.

Фотог: https://xn----7sbbigkqq2acllnkfgck.xn--p1ai/