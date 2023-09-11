Стартовал подготовительный этап к съёмкам исторической драмы «Челюскин. Первые»

Как сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области, 10 сентября стартовал подготовительный этап к съёмкам исторической драмы more.tv «Челюскин. Первые». Это будет шестисерийный проект об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века.

Сюжет перенесет зрителей в февраль 1934 года. Прохождение Северного морского пути за одну навигацию было амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Многие считали эту затею бесперспективным и рискованным предприятием. Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили в то, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.

Главные роли в исторической драме исполняют Глеб Калюжный («Трудные подростки», «Чёрная весна»), Стася Милославская («Огонь», «Бык»), Кирилл Кяро («Эпидемия», «Пассажиры») и Дмитрий Куличков («Хрустальный»).

Планируется, что съёмки пройдут в Мурманской области зимой, когда выпадет достаточное количество снега. В районе Териберки кинематографисты планируют возвести большие декорации, в которых будет сниматься стоянка полярников.

Шоураннером сериала выступает Фёдор Бондарчук. Созданием проекта занимается кинокомпания «Art Pictures Vision» по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Центр развития кинопроизводства Мурманской области оказывает кинематографистам организационную и информационную поддержку.

Фото: https://www.nordfilm.ru/tpost/4f6b6rzd31-v-murmanske-budut-snimat-film-pro-chelyu