Стартовал поиск подрядчиков для ремонта дорог в Мурманске в 2022 году в рамках дорожного нацпроекта

В Единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения о проведении аукционов на ремонт автодорог в городе Мурманске в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в столице Кольского Заполярья планируется привести в порядок 28 дорог.

В рамках запланированных контрактов предполагается выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму порядка 250 миллионов рублей и 95 миллионов рублей.

Также запланированы работы по ремонту муниципальных автодорог в Ленинском административном округе города Мурманска на 89 миллионов рублей и в Октябрьском округе на 108 миллионов рублей.

Подача заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 21 февраля. После будет проведён аукцион в соответствии с требованиями российского законодательства. Победители будут объявлены 24 февраля, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440086/#&gid=1&pid=1