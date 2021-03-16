Стартовал поиск подрядчиков для ремонта региональных дорог в 2022 году в рамках дорожного нацпроекта

В Мурманске состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области под председательством вице-губернатора Юрия Сердечкина. Участники рассмотрели основные вопросы контрактации на 2021 год и подготовки объектов ремонта на 2022 и 2023 год.

В Единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения о проведении четырех аукционов на ремонт автодорог региональной собственности в 2022 году. Планируется отремонтировать на севере области автоподъезд к населенному пункту Корзуново, автомобильную дорогу Кола – Мурмаши с подъездами, автоподъезды к городам Заполярный и Североморск.

В центре региона планируют отремонтировать автоподъезд к Апатитам, объездную автомобильную дорогу в Апатитах, автомобильную дорогу Апатиты – Кировск, автомобильную дорогу Кировск – Коашва. Автоподъезд к Кандалакше и участки автомобильной дороги Умба – Кандалакша будут отремонтированы на юге Кольского полуострова. Отдельный контракт будет предусматривать выполнение работ по выборочному ремонту автомобильной дороги Оленегорск – Ловозеро.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, заказчиком работ выступает Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области. Приём заявок от потенциальных исполнителей заказа осуществляется до 23 марта.