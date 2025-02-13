Стартовал приём документов для представления к награждению Особым знаком Мурманской области «За заслуги в предпринимательской деятельности», который учреждён по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Приём документов осуществляется до 14 марта в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 75.

Более подробная информация об условиях, сроках, порядке подачи и перечне документов для представления к наградам размещена на сайте Аппарата правительства Мурманской области и сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

За получением информационной консультации по вопросу подготовки документов можно обращаться по телефонам: (8152) 486-907, 486-434, а также по электронной почте: babkinatv@gov-murman.ru, gnatkova@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/