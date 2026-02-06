Стартовал приём документов для представления к награждению особым знаком Мурманской области «За заслуги в предпринимательской деятельности»

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области начинает прием документов для представления к награждению особым знаком Мурманской области «За заслуги в предпринимательской деятельности».

Особый знак учреждён в 2023 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса для поощрения предпринимателей, внесших значительный вклад в становление и развитие предпринимательства, эффективную инвестиционную деятельность и наращивание социально-экономического потенциала региона.

К награде представляются граждане, реализующие предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области не менее 10 лет в качестве индивидуального предпринимателя, учредителя или руководителя коммерческой организации. Обязательным условием является регистрация и/или постановка на налоговый учет в регионе.

Приём документов осуществляется до 6 марта включительно по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7. За консультацией по подготовке документов можно обратиться по телефону 8 (8152) 486-352 или по электронной почте: dragunovakd@gov-murman.ru.

Подробная информация об условиях подачи необходимых документов размещена на сайтах Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области https://tourism.gov-murman.ru/documents/msp_development/npa/ и Аппарата Правительства Мурманской области: https://apparat.gov-murman.ru/activities/nograd_pol/awards_mo/52.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561724/#&gid=1&pid=1