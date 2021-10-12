Стартовал приём документов на получение гранта на приобретение франшизы

В Мурманской области стартовал приём документов на предоставление финансовой поддержки в виде грантов для предпринимателей на приобретение франшизы.

«Можно получить грант размером до миллиона рублей при условии софинансирования получателем субсидии не менее 20% расходов на реализацию проекта. По опыту прошлых конкурсов, эта мера поддержки у предпринимателей востребована, благодаря ей появились новые точки общественного питания», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Целью конкурса является финансовое обеспечение планируемых в рамках реализации обязательств по договору франчайзинга расходов в соответствии с бизнес-проектом и перечнем затрат по следующим направлениям:

- оплата паушального взноса;

- аренда помещений (не более 15% от суммы субсидии);

- оплата коммунальных услуг (не более 5% от суммы субсидии);

- расходы на рекламу;

- приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.), предусмотренных договором франчайзинга и др.

Приём заявок осуществляется до 1 ноября 2021 года. Подать документы можно по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор), тел. (8152) 43-29-49.

Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе размещена на Портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе «Формы и Виды поддержки», а также на официальном сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.