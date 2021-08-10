Стартовал приём конкурсных заявок от муниципалитетов на софинансирование мероприятий по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурного развития народов РФ, проживающих на территории региона

Министерство внутренней политики Мурманской области объявляет о начале приема заявок на конкурсный отбор среди муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий, направленных на обеспечение межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурного развития народов Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области.

Субсидии предоставляются в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства Мурманской области от 30.07.2021 № 536-ПП.

Цель предоставления субсидии – реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурное развитие народов Российской Федерации на территории муниципального образования, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. С 9 по 25 августа 2021 года администрации муниципальных образований региона могут подать заявку о потребности в средствах из областного бюджета на софинансирование указанных мероприятий.

Максимальный размер субсидии одному муниципальному образованию не может превышать 300 тысяч рублей.

Критериями оценки муниципальных образований являются:

- наличие плана мероприятий по реализации в 2019-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования;

- уровень софинансирования мероприятия со стороны бюджета муниципального образования Мурманской области в денежной форме;

- привлечение некоммерческих организаций к участию в реализации мероприятий в сфере национальной политики на территории муниципального образования;

- проведение на территории муниципального образования мероприятий по формированию общероссийской гражданской идентичности, соответствующих праздничным дням (12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства);

- проведение на территории муниципального образования мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Мурманской области;

- использование средств массовой информации и других средств информирования населения при проведении мероприятий, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Мероприятия, указанные в заявке на субсидию, должны быть реализованы до 20 декабря 2021 года.

Дополнительную информацию и разъяснения о проведении конкурса можно получить в управлении по реализации государственной национальной политики Министерства внутренней политики Мурманской области по телефону (8152) 486-323 (доб.1601, 1602), а также по электронной почте: mvpmk@gov-murman.ru, nikolaeva@gov-murman.ru.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, форма заявки и правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурное развитие народов Российской Федерации на территории Мурманской области, опубликованы на сайте ведомства.