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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.24 15:30

Стартовал приём на программы среднего профессионального образования в 20 колледжах и техникумах Мурманской области

Вчера на оперативном совещании с докладом об организации приёмной кампании в колледжах и вузах региона выступила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Приём на программы среднего профобразования (СПО) в 20 колледжах и двух вузах, расположенных в 13 городах региона, стартовал 20 июня. Из 7,5 тысячи мест более 4 тысяч предусмотрено за счёт средств областного и федерального бюджетов. Треть от общего объёма бюджетных мест – приём в рамках федерального проекта «Профессионалитет». При поддержке губернатора Андрея Чибиса в него вошли 7 кластеров и 16 учреждений. В трёх образовательно-производственных центрах («Север и туризм», «Образование на Мурмане», «Медицина на Мурмане») и четырёх производственных («Ковдорский», «Кольский горно-металлургический», «Полярнозоринский», «Арктический рыбопромышленный») после окончания учебы будут трудоустроены не менее 85% выпускников. Общая сумма инвестиций в создание семи кластеров составила более 800 млн рублей.

По инициативе губернатора более 60% бюджетных мест выделено на технические специальности, их количество увеличено почти на 300. Около 15% занимают здравоохранение и медицинские науки, порядка 6% направлено на подготовку будущих педагогов.

Сотрудничество образовательных организаций с крупнейшими предприятиями остаётся одним из наиболее важных направлений стратегического плана «На Севере – жить». В регионе активно развивается система шефства предприятий над профильными колледжами – заключено около 200 соглашений о сотрудничестве. На функционирование системы СПО из бюджета региона за пять лет уже направлено порядка 10,5 млрд рублей. В 2024 году – 3,3 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд рублей из бюджета региона и почти 0,5 млрд рублей из федерального бюджета и от индустриальных партнёров.

За пять лет на базе колледжей региона создано 100 лабораторий, в 2024 году откроют ещё 62 - 44 в рамках проекта «Профессионалитет» и 18 – при поддержке индустриальных партнёров. Также в текущем году запланированы ремонты отдельных блоков в трёх общежитиях.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, для участников специальной военной операции и студентов из семей участников СВО действует комплекс мер поддержки. В 2024 году для этих категорий обучающихся предоставлено преимущество при зачислении на обучение по программам СПО при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения), вне зависимости от результатов освоения программы основного общего или среднего общего образования.

«В 2024 году изменился порядок организации целевого обучения, в том числе по программам СПО. Теперь квота целевого приёма на программы СПО отсутствует, и договор на целевое обучение заключается после зачисления студента», – отметила в завершение министр образования и науки Диана Кузнецова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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