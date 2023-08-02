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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 17:30

Стартовал приём замечаний к проекту отчёта об итогах государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства

В 2023 году во всех регионах России проводится очередной тур государственной кадастровой оценки объектов недвижимости – ГКО 2023.

В рамках ГКО 2023 был произведён расчёт кадастровой стоимости квартир, капитальных гаражей, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест.

Центральным аппаратом Росреестра в Москве 27 июля 2023 года завершена проверка проекта отчёта об итогах ГКО 2023 и дан старт его общественным обсуждениям, то есть любое заинтересованное лицо сможет высказать свои замечания по поводу размера кадастровой стоимости, проверив, соответствуют ли действительности сведения об имуществе, использованные при её расчёте.

Проект отчёта о ГКО 2023 размещён: в фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра; на сайте Государственного областного бюджетного учреждения «Имущественная казна Мурманской области».

Приём замечаний продлится до 26 августа 2023 года.

Более подробная информация о порядке подачи замечаний и форма заявления размещена на сайте Министерства имущественных отношений региона в разделе «Государственная кадастровая оценка».

Также по порядку подачи замечаний можно проконсультироваться по телефону 8 (8152) 567036.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, государственная кадастровая оценка – это процесс массового определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, использующейся впоследствии в том числе для целей налогообложения владельцев недвижимости.

Обращаем особое внимание физических лиц – собственников квартир и гаражей: ознакомление с предварительной кадастровой стоимостью и проверка действительности сведений, на основании которых она была рассчитана, позволит своевременно принести замечания и установить кадастровую стоимость, учитывающую индивидуальные особенности объекта недвижимости.

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