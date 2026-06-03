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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 17:00

Стартовал приём заявок на 16-й Всероссийский форум-фестиваль авторской песни и литературы малых форм «Капитан Грэй»

Фестиваль состоится с 1 по 5 октября в Мурманске. Серия мероприятий проводится при поддержке Союза писателей России и Министерства культуры Мурманской области. Форум посвящён Году единства народов России, который объявил Президент РФ Владимир Путин, а также развитию Русской Арктики. 

Как отмечает vk.com/murmanculture, в программе — творческие мастерские, выступления, батлы, уникальные экскурсии по Мурманску и области. Среди экспертов и гостей — известные поэты и прозаики: Алексей Витаков, Нина Ягодинцева, Алла Поспелова, Алексей Небыков, Владимир Поляков и многие другие. 

Попробовать свои силы могут авторы от 14 лет в номинациях: проза, поэзия, драматургия, авторская поэтическая песня, литературная критика. 

Самых ярких и талантливых участников ждут издание книг, публикации в журналах и рекомендации на другие фестивали России. 

«В этом году мы впервые проведём круглый стол по арктической литературе. Представители власти, «Атомфлота», а также писатели обсудят, как вернуть интерес к Русской Арктике в литературной среде. Также одним из направлений «Капитана Грэя» на этот раз станет межрегиональный форум «Народ. Единство. Литература». Благодаря грантовой поддержке областного правительства нам удалось пригласить множество талантливых писателей из разных российских республик», – отметил председатель Мурманского отделения Союза писателей России, организатор Всероссийского литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй» Илья Виноградов. 

Подать заявку можно до 30 июня через форму: forms.yandex.ru/u/6a16af86...

Напомним, развитие литературного творчества в Кольском Заполярье — одна из задач народной программы «На Севере — жить!». Региональное отделение Союза писателей России ежегодно получает поддержку в виде субсидии от правительства Мурманской области. Среди поддержанных проектов — выпуск литературных альманахов, проведение фестивалей, в том числе — форума-фестиваля «Капитан Грэй».

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288211%2Fa6779960260b8880d9

 

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