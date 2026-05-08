Стартовал приём заявок на четвёртый сезон всероссийского конкурса новых отечественных брендов «Знай наших»

Конкурс предоставляет возможность перспективным локальным брендам в разных отраслях получить поддержку и выйти на новый уровень развития.

Бренды-победители получат индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабную информационную поддержку.

Основные направления конкурса «Знай вкусных», «Знай полезных», «Знай креативных», «Знай разных» и главное нововведение этого года – отдельное направление для технологических брендов, в котором представлено больше 10 номинаций.

Участие бесплатно. Заявки принимаются до 1 июня на знайнаших.аси.рф

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, за три сезона проекта в нём приняли участие более 30 тысяч компаний, поддержку получили 3 тысячи российских брендов. В разные годы финалистами от Мурманской области становились предприниматели – представители местных брендов крафтового шоколада с северными ягодами, одежды, косметики для животных, проекты арктической кофейни и арктического серфинга.

Организаторы: АСИ, Росконгресс при поддержке ВЭБа.

