Стартовал приём заявок на Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север»

С 6 по 9 ноября в Салехарде пройдет Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север». Его организует Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мероприятие является межнациональной коммуникационной площадкой для взаимодействия молодёжи России и вовлечения активных молодых людей в решение задач, отвечающих современным запросам государства и общества. К участию допускаются граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, приоритет при отборе участников отдаётся представителям коренных малочисленных народов Севера.

Для прохождения конкурсного отбора на форум претендентам необходимо в срок до 20 октября 2021 года зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» (АИС).

Далее претендент через личный кабинет пользователя АИС на платформе подаёт заявку на мероприятие «Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север».

В рамках мероприятия будет также организован Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Участники получат возможность представить свои тематические проекты и претендовать на грант в размере до 1,5 млн рублей. Подача заявок на грантовый конкурс в системе АИС заканчивается 1 ноября в 18.00 по московскому времени.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, к участию допускаются участники, прошедшие отбор на форум и подтвердившие своё участие в АИС. Защита проектов пройдёт в формате онлайн в период с 1 по 15 ноября 2021 года. Награждение победителей и вручение сертификатов состоится во время проведения форума.

Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением форума, проживанием, питанием и организацией проезда участников от Москвы до Салехарда и обратно, осуществляется за счёт организаторов.

С положением о проведении форума «Российский Север» можно ознакомиться на сайте комитета молодёжной политики Мурманской области.