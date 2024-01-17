Стартовал приём заявок на городскую игру «Зимний захват»

Центр гражданско-патриотического воспитания приглашает молодёжь принять участие в ежегодном спортивном состязании. Основная задача игры — защитить свой флаг от соперников и донести его до своей территории, не попадаясь игрокам другой команды.

«Зимний захват» пройдёт 3 февраля на территории спортивной площадки гимназии №7 (г.Мурманск, ул. Олега Кошевого, 12а).

Участвовать в игре могут команды из пяти человек в возрасте от 14 до 23 лет.

Заявки принимаются до 1 февраля, по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/659d73d043f74f3a1f269c52/.

Как сообщает администрация города Мурманска, команды победителей и призёров наградят кубками, дипломами, а также памятными подарками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26500&page=1