Мурманская область. Арктика (16+)17.01.24 17:00
Стартовал приём заявок на городскую игру «Зимний захват»
Центр гражданско-патриотического воспитания приглашает молодёжь принять участие в ежегодном спортивном состязании. Основная задача игры — защитить свой флаг от соперников и донести его до своей территории, не попадаясь игрокам другой команды.
«Зимний захват» пройдёт 3 февраля на территории спортивной площадки гимназии №7 (г.Мурманск, ул. Олега Кошевого, 12а).
Участвовать в игре могут команды из пяти человек в возрасте от 14 до 23 лет.
Заявки принимаются до 1 февраля, по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/659d73d043f74f3a1f269c52/.
Как сообщает администрация города Мурманска, команды победителей и призёров наградят кубками, дипломами, а также памятными подарками.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26500&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
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Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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