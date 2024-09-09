Стартовал приём заявок на грантовый конкурс на организацию деятельности Агентства развития креативных индустрий

По 5 октября принимают заявки на конкурс на организацию деятельности Агентства развития креативных индустрий Мурманской области. По итогам конкурса будут предоставлены средства в форме субсидии из областного бюджета.

Агентство развития креативных индустрий будет проводить работу по развитию и внедрению в Мурманской области элементов креативной экономики и объединению усилий всех заинтересованных субъектов.

Участником может стать некоммерческая социально ориентированная организация Мурманской области, руководитель которой имеет профессиональное образование в сфере творческих (креативных) индустрий.

Заявки принимают в Министерстве культуры Мурманской области на бумажном носителе почтовым отправлением или лично в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00). Организация имеет право представить на конкурс только одну заявку.

Подробная информация – на официальном сайте по ссылке.

Конкурс проводится Министерством культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/