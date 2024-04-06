Стартовал приём заявок на гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства

Гранты Президента РФ присуждаются ежегодно на конкурсной основе в размере до 1 млн рублей.

В качестве творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства признаются те идеи, которые содействуют сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированию единого культурного пространства, созданию культурных ценностей, сохранению культурного наследия России и распространению лучших достижений в сфере культуры и искусства Российской Федерации, а также проекты, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма.

Инициативы, которые получат федеральную поддержку, должны быть реализованы в 2025 году.

Конкурс проводится Минкультом РФ, документы принимаются до 1 мая. Подробнее – на сайте федерального ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru