Стартовал приём заявок на IV Всероссийский форум классных руководителей

Форум классных руководителей в четвертый раз пройдет в Москве в начале октября. 22 апреля открывается прием заявок, который продлится до 10 июня. Принять участие в мероприятии могут как действующие классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования

Планируется, что участниками Форума классных руководителей в 2024 году станет тысяча классных руководителей и кураторов групп колледжей со всей страны.

«Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей. Труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Вы становитесь лидерами, настоящим примером для ребят. Уверен, форум в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработками и практиками, вы сможете принять участие в мастер-классах и работе экспертных площадок, вынести для себя новаторские идеи и внедрить их в своих школах», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Приём заявок на форум будет осуществляться в онлайн-формате. Желающие принять участие могут заполнить анкету по ссылке.

Отбор участников состоит из нескольких этапов: анкетирования, тестирования по основам педагогики, тестирования «50 вопросов классному», тестирования «Педагогические ситуации» и предоставления видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика».

«ФКР – это максимум пользы на единицу времени, это передовой опыт из первых уст, это спикеры со все уголков России, это огромное онлайн-сообщество классных руководителей и кураторов, которые любят свою профессию и стремятся быть в тренде», — рассказала посол ФКР в Мурманской области Татьяна Бровкина.

Следить за новостями отбора участников можно в официальном сообществе ФКР в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, форум пройдёт в Москве в октябре 2024 года. Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Фото: https://gov-murman.ru