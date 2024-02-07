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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.24 18:00

Стартовал приём заявок на компенсацию затрат по сертификации

1 февраля 2024 года открылся первый приём заявок на участие в программе государственной поддержки, направленной на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках.

Данная мера поддержки позволяет возместить от 50 до 90 процентов расходов, понесенных на сертификацию продукции, сертификация и поставка которой осуществлялась не ранее чем за год до дня подачи заявки. При этом стоимость экспортированной продукции должна превышать размер запрашиваемой поддержки не менее чем в пять раз.

«Программа — значительный шаг в поддержке отечественных производителей, стремящихся расширить свое присутствие на глобальном аграрном рынке. Она способствует укреплению экспортного потенциала российской агропромышленной продукции. Эта мера поддержки является одной из самых популярных на платформе «Мой экспорт». Так, за 2023 год было поддержано более ста уникальных экспортёров, а объём поддержанного экспорта превысил 414 миллиардов рублей», — уточнил вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.

Господдержка предназначена для покрытия затрат на:

— оценку соответствия продукции АПК международным стандартам;

— ветеринарно-санитарные и фитосанитарные процедуры;

— транспортировку, хранение и утилизацию образцов для испытаний;

— добровольную сертификацию, включая получение сертификатов «халяль» и «кошер».

Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, включая, рыбу и морепродукты. Перечень утверждён Минсельхозом России.

Процесс подачи заявок будет проходить через цифровую платформу «Мой экспорт».

Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие правилам предоставления господдержки, включая договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов, скан-копии внешнеторговых контрактов, акты выполненных работ и платежные поручения.

Отбор заявок будет проводиться Минсельхозом России до 29 февраля 2024 года включительно.

В случае вопросов просьба обращаться к специалистам регионального Центра поддержки экспорта по телефону + 7 (8152) 56-79-97 и в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону +7 (8152) 48-65-37.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

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Последние комментарии

51Xelfr
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