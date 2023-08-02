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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 17:00

Стартовал приём заявок на конкурс грантов на приобретение франшизы для предпринимателей региона

Стартовал приём заявок на конкурс грантов для предпринимателей региона на приобретение франшизы. Субсидия предоставляется при условии софинансирования не менее 20% расходов на реализацию проекта согласно представленному бизнес-проекту и не может превышать 1 млн рублей.

Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области. Заявки ждут до 7 сентября 2023 года.

Субсидии предоставляются на следующие затраты: оплата паушального взноса; аренда помещений (не более 15% от суммы субсидии); оплата коммунальных услуг (не более 5% от суммы субсидии); расходы на рекламу; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.), предусмотренных договором франчайзинга; приобретение прочего инвентаря, предусмотренного договором франчайзинга; ремонтные работы (с предварительным расчётом-сметой).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, порядок проведения конкурса, информация о видах франшиз, перечень и формы документов для подачи на конкурс размещены на официальном сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (МРИБИ) в разделе «Грант на приобретение франшизы» .

Дополнительную информацию можно получить у специалистов МРИБИ по телефонам: 8 (81555) 6-12-35, 8 (81555) 6-11-16, 8 (8152) 43-29-49, (8152) 43-59-30, а также по электронной почте: grant@mribi.ru.

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