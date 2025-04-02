Стартовал приём заявок на конкурс «Инновационный ваучер»

Стартовал приём документов на конкурс предоставления финансовой поддержки в виде инновационного ваучера. Стать участниками могут физические лица, постоянно проживающие на территории Мурманской области, и субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие или планирующие осуществлять инновационную деятельность.

Инновационный ваучер – это финансовое обеспечение затрат в ходе реализации инновационного проекта. Размер инновационного ваучера составляет до 500 тыс.яч рублей на одного заявителя и может быть использован в целях финансового обеспечения затрат на оплату услуг в сфере инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований, а также образовательных, консалтинговых, маркетинговых услуг и продвижения проектов.

Прием заявок на инновационный ваучер осуществляется с 1 апреля по 22 мая 2025 года.

Документы предоставляются лично или направляются заказным почтовым отправлением по адресам:

183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, оф. 2024);

184209, г. Апатиты, ул. Ленина, 27 (3-й этаж, оф. 304), либо на адрес электронной почты: grant@mribi.ru

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, подробную консультацию об участии в конкурсе можно получить по телефону (8152) 43-29-49 и по ссылке: http://mribi.ru/vaucher, а также в Центре «Мой бизнес», предоставляющего услуги в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Информация о конкурсе и лучших проектах ранее получивших поддержку, размещена в разделе Губернаторского центра грантов на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/