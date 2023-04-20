Стартовал приём заявок на конкурс «Инновационный ваучер»: предпринимателей региона приглашают принять участие

Заполярных предпринимателей и авторов оригинальных идей приглашают к участию в конкурсе на получение инновационного ваучера.

Ваучер – это возможность оплатить необходимые для реализации инновационного проекта услуги на сумму до 500 тысяч рублей. Его можно использовать для обеспечения следующих затрат:

- консалтинговые услуги (услуги по патентному поиску и лицензированию, проведение сертификации продукции, регистрация товарного знака, сопровождение тендерных процедур);

- маркетинговые услуги и продвижение проектов (организация презентации инновационного проекта для потенциальных заказчиков / инвесторов и партнеров, публикации в СМИ, брендирование и позиционирование на рынке региона, участие в выставках и встречах с делегациями, полиграфические услуги, видеореклама, разработка веб-сайта, проведение рекламных кампаний);

- услуги в сфере инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований / испытаний (разработка конструкторской документации, изготовление прототипов и макетов, тестирование прототипов, услуги по проведению лабораторных исследований, аренда оборудования для проведения исследований);

- образовательные услуги (прохождение обучающих курсов, необходимых для развития инновационного проекта, получение дополнительного образования в выбранной сфере деятельности).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, поддержка предоставляется в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Получить её могут физические лица, постоянно проживающие на территории Мурманской области, и субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие или планирующие осуществлять инновационную деятельность.

Заявки принимают до 16 мая 2023 года. Документы предоставляются лично или направляются заказным почтовым отправлением по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж, оф. 204.

Подробную консультацию об участии в конкурсе можно получить по телефону 8(8152) 43-29-49 и по ссылке: https://mribi.ru/vaucher.

Фото: https://gov-murman.ru