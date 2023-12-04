Стартовал приём заявок на конкурс «Лидеры Мурманска»

К участию в конкурсе приглашаются активные и инициативные мурманчане от 14 до 18 лет, состоящие в органах ученического самоуправления, действующих на территории заполярной столицы, либо на базе образовательных организаций. «Лидеры Мурманска» - отличная возможность для молодых людей поделиться своим уникальным опытом общественной деятельности, найти единомышленников и получить новые знания.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку до 12 декабря, там же прикрепив ссылку на видеоролик «Почему именно ты лидер?». Конкурсанты, не достигшие 18-летнего возраста на момент подачи заявки, дополнительно предоставляют письменное согласие родителей.

Второй этап состоится в молодёжном пространстве «СОПКИ» (ул. Марата, 16). Ребятам предстоит пройти конкурсное испытание «Делюсь опытом» и презентовать деятельность своего общественного объединения. Также участников ждут кейсы, направленные на оценку лидерских качеств и критического мышления в блоке «Решай!».

Подробнее о требованиях к видеоролику и условиях конкурса - в положении.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26224&page=1