Стартовал приём заявок на конкурс научных работ молодых учёных и специалистов Мурманской области

Региональное Министерство образования и науки начало приём заявок на конкурс научных работ молодых учёных и специалистов Мурманской области. Конкурс проводится с целью поддержки научной деятельности молодых ученых, развития кадрового научного потенциала, создания условий для более полного использования достижений науки в решении актуальных технических, социально-экономических и гуманитарных проблем региона.

К участию приглашаются молодые учёные, специалисты, научные сотрудники, преподаватели, студенты, аспиранты научно-исследовательских учреждений, организаций профессионального образования, предприятий и организаций Мурманской области в возрасте не старше 35 лет, а также научные и творческие коллективы (не более 3 человек).

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, заявки принимаются в двух номинациях: «Технические и естественные науки», «Экономические и гуманитарные науки». Приём документов открыт до 1 октября 2020 года по адресу: 183025, г .Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4, министерство образования и науки Мурманской области, отдел профессионального образования и науки. Справки по телефону (8152) 42-68-83.

Положение о конкурсе, утвержденное постановлением правительства Мурманской области от 30.06.2020 № 469-ПП, размещено на портале Министерства образования и науки Мурманской области в разделе «Наука».