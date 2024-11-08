Стартовал приём заявок на конкурс «Предприниматель года»

Принять участие в конкурсе предприниматели Мурманской области могут в 6 номинациях:

– «Старт» – лучший проект среди начинающих предпринимателей;

– «Деловая женщина – предприниматель года» – лучший проект, возглавляемый руководителем-женщиной;

– «Лучший семейный бизнес Мурманской области» лучший проект, возглавляемый/ инициированный семейной парой или родственниками;

– «За полезное» – лучший проект по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей;

– «Индустрия красоты» – лучший проект по предоставлению услуг в сфере красоты;

– «Лучший бренд» – лучший проект по созданию/развитию местного бренда/товарного знака;

В каждой из номинаций определяется по одному победителю и по одному лауреату.

Приём заявок осуществляется с 6 ноября по 2 декабря текущего года по электронной почте: ncci@ncci.ru.

Подведение итогов и определение победителей конкурса состоится 9 декабря 2024.

Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе размещена на портале Центра «Мой Бизнес»: https://moibiz51.ru/page/365

Специалисты Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» ответят на все интересующие вопросы по участию в конкурсе «Предприниматель года»: Федорей Татьяна Александровна, вице-президент ТПП МО (телефон +7 (960) 020-73-84, электронная почта: rsc@ncci.ru); Сокольникова Елизавета Алексеевна, помощник президента ТПП МО (телефон +7 (902) 139-45-92, электронная почта: ncci@ncci.ru).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/