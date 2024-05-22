Стартовал приём заявок на областной конкурс на лучшую организацию работы по охране труда

Открыт приём заявок на ежегодный областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. К участию приглашаются предприятия, учреждения и организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также филиалы и обособленные подразделения организаций, которые работают на территории Мурманской области.

Организатор конкурса – региональное министерство труда и социального развития.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек);

лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);

лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;

лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;

лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;

лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек).

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, для участия в конкурсе необходимо: подготовить заявку на участие; предоставить показатели состояния условий и охраны труда; приложить аналитическую справку об организации работы по охране труда; приложить иные документы или информацию, характеризующие работу в области охраны труда и содержащие уточняющие сведения по показателям условий и охраны труда в организации.

Заявки принимаются до 11 октября 2024 года. Все материалы необходимо направить по почте в адрес министерства: ул. Полярные Зори, 46а, г. Мурманск, 183025.

Победителей и призёров определит областная межведомственная комиссия по охране труда. Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря текущего года.

Положение о конкурсе – на сайте министерства по ссылке.

Напомним, областной конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится в Мурманской области ежегодно, начиная с 2007 года.