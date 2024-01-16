Стартовал приём заявок на обустройство детских игровых и спортивных площадок в рамках реализации губернаторской программы «На Севере - твой проект!»

С 15 января на портале «Наш Север» стартовал приём предложений северян по детским и спортивным площадкам в рамках реализации Губернаторской программы «На Севере – твой проект!». На эти цели в 2024 году выделено 150 миллионов рублей из регионального бюджета.

Приём заявок на портале «Наш Север» от инициативных групп на проекты 2024 года продлится две недели, по 28 января включительно.

«Онлайн-голосование за предложенные проекты начнётся 5 февраля и также продлится две недели, по 18 февраля включительно», – рассказала заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова на оперативном совещании.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, инициировать проект может любой участник инициативной группы – гражданин, зарегистрированный на территории Мурманской области и достигший шестнадцатилетнего возраста, имеющий подтвержденную учетную запись в качестве физического лица в федеральной государственной информационной системе «ЕСИА». Инициативная группа должна быть численностью не менее 10 человек. Инициативная группа в одном и том же составе не может инициировать несколько инициативных проектов.

Основные критерии конкурсного отбора:

уровень софинансирования инициативного проекта со стороны бюджета муниципального образования;

участие населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта;

социальная эффективность от реализации инициативного проекта;

степень участия населения в определении проблемы и подготовке инициативного проекта, в голосовании по поддержке инициативного проекта;

организация информационной работы; иные критерии, установленные Порядком проведения конкурсного отбора.

Чем больше голосов наберет проект, тем больше шансов на победу.

Проекты-победители будут определены по результатам конкурсного отбора в марте и реализованы уже в этом году.

Фото: https://gov-murman.ru