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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 16:30

Стартовал приём заявок на обустройство детских игровых и спортивных площадок в рамках реализации губернаторской программы «На Севере - твой проект!»

С 15 января на портале «Наш Север» стартовал приём предложений северян по детским и спортивным площадкам в рамках реализации Губернаторской программы «На Севере – твой проект!». На эти цели в 2024 году выделено 150 миллионов рублей из регионального бюджета.

Приём заявок на портале «Наш Север» от инициативных групп на проекты 2024 года продлится две недели, по 28 января включительно.

«Онлайн-голосование за предложенные проекты начнётся 5 февраля и также продлится две недели, по 18 февраля включительно», – рассказала заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова на оперативном совещании.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, инициировать проект может любой участник инициативной группы – гражданин, зарегистрированный на территории Мурманской области и достигший шестнадцатилетнего возраста, имеющий подтвержденную учетную запись в качестве физического лица в федеральной государственной информационной системе «ЕСИА». Инициативная группа должна быть численностью не менее 10 человек. Инициативная группа в одном и том же составе не может инициировать несколько инициативных проектов.

Основные критерии конкурсного отбора: 

  • уровень софинансирования инициативного проекта со стороны бюджета муниципального образования;
  • участие населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта; 
  • социальная эффективность от реализации инициативного проекта; 
  • степень участия населения в определении проблемы и подготовке инициативного проекта, в голосовании по поддержке инициативного проекта; 
  • организация информационной работы; иные критерии, установленные Порядком проведения конкурсного отбора. 

Чем больше голосов наберет проект, тем больше шансов на победу.

Проекты-победители будут определены по результатам конкурсного отбора в марте и реализованы уже в этом году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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