Стартовал приём заявок на получение грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей

Стартовал приём заявок на получение грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, и молодых предпринимателей до 25 лет.

Грантовая поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На получение гранта могут претендовать: социальные предприниматели; молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно.

Обязательные условия: осуществлять деятельность на территории Мурманской области; находиться в реестре социальных предпринимателей; пройти специальное обучение.

Максимальный размер гранта – 1 млн рублей, минимальный – 100 тысяч рублей.

Грант предоставляется при условии софинансирования расходов, не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проектов.

Средства гранта можно будет направить на следующие расходы:

аренда нежилого помещения и(или) оборудования, мебели;

технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры;

оплата коммунальных услуг;

приобретение сырья, расходных материалов;

уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и ряд других направлений.

Приём заявок осуществляется с 6 ноября по 6 декабря текущего года через систему «Электронный бюджет».

Для корректного оформления документов в системе «Электронный бюджет» Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области рекомендует перед подачей заявки обратиться за консультацией в НМКК «ФОРМАП» (Фонд) по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, тел. 8 (8152) 41-11-22.

Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, сайте Центра «Мой Бизнес» и портале НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/