Стартовал приём заявок на предоставление инновационного ваучера

Губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания пригласил заполярных инноваторов, предпринимателей и авторов оригинальных идей к участию в конкурсе на получение инновационного ваучера до 250 тысяч рублей, который стартует сегодня.

«Напомню, ваучер может быть использован на продвижение проектов, проведение лабораторных исследований и образовательные услуги. За два года такую поддержку получили 7 инновационных проектов, и эту нашу практику в Сколково оценили как одну из самых успешных. Всех заинтересованных приглашаю к участию!», – отметил Андрей Чибис.

Конкурс проводит Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Приём заявок на получение инновационного ваучера продлится до 11 июня, сообщает региональное Министерство информационной политики.