Стартовал приём заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность.

Финансовая поддержка оказывается с целью частичного возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем.

Предприниматели могут возместить достаточно широкий перечень затрат, включая аренду помещений, коммунальные платежи, приобретение сырья и материалов и пр.

Максимальный размер субсидии составляет 600000 рублей, но не более 85% расходов заявителя.

Критерии отнесения к СМСП, осуществляющим общественно значимую деятельность, а также перечень документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение комиссии, размещены на официальном сайте Центра «Мой Бизнес» и НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Приём заявок осуществляется: с 8 ноября по 9 декабря 2024 года по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Центра «Мой Бизнес» и НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Напоминаем, что Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области оказывает поддержки предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/