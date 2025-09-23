Вчера стартовал приём заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность. Благодаря субсидии предприниматели, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, могут возместить широкий перечень затрат, начиная от коммунальных платежей, оплаты услуг связи, заканчивая возмещением расходов на приобретение материалов и специализированного оборудования.

Максимальный размер субсидии составляет 600 тысяч рублей, но не более 85% расходов заявителя.

Требования, предъявляемые к заявителям, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на получение субсидии, размещены на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в разделе «Конкурсы» и на официальном сайте Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области — НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Приём заявок осуществляется до 24 октября 2025 года (включительно) через Портал предоставления мер финансовой поддержки с использованием ГИС «Электронный бюджет» (шифр отбора 25-47000000-61410-06066).

Для корректного оформления документов в системе «Электронный бюджет» рекомендуется перед подачей заявки обратиться за консультацией в НМКК «ФОРМАП» (Фонд) по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Тел.: (8152) 99-43-10, 99-43-12.

